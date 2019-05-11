بمنافسة 7 مرشحين.. انطلاق الحملات الدعائية لانتخابات الرئاسة المبكرة بكازاخستان

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي انطلقت في كازاخستان، السبت، الحملة الدعائية للانتخابات الرئاسية المبكرة التي ستجري في 9 يونيو المقبل.

ونشرت لجنة الانتخابات المركزية، الجدول الزمني للانتخابات، موضحة أن الحملة تبدأ عند الساعة 18: 00 حسب التوقيت المحلي (12: 00 ت.غ) وتنتهي عند 24: 00 (18: 00 ت.غ) من يوم 8 يونيو.

وأشارت اللجنة أن 11 مليون و814 ألف ناخب مسجل يحق لهم التصويت في أكثر من 10 آلاف صندوق اقتراع.

ويتنافس 7 مرشحين في الانتخابات، أبرزهم مرشح حزب "نور وطن" (الحاكم)، رئيس البلاد المؤقت الحالي، قاسم جومارت توكايف، إلى جانب العضو السابق في مجلس الشيوخ "توغال ساديبيك"، ومرشح جمعية النقابات "أمانغالدي تسبيهوف".

ومن المنتظر أن يتابع سير الانتخابات أكثر من 100 صحفي من 28 دولة، إلى جانب مراقبين من منظمات دولية.

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وفي 20 مارس الماضي، بدأ رئيس مجلس شيوخ كازاخستان، قاسم جومارت توكاييف، مهامه رئيسًا مؤقتًا للبلاد، بعد يوم من استقالة نورسلطان نازارباييف.

وفي 9 أبريل الماضي، حدد توكاييف يوم التاسع من يونيو المقبل، موعدا لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة في البلاد.

وكانت الانتخابات الرئاسية المقبلة مقررة في أبريل 2020.