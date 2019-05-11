الإمارات تقدم وجبات إفطار ل 20 ألف يمني في حضرموت

اسماء السيد - ابوظبي: أعلن الهلال الأحمر الإماراتي أنه يقوم خلال شهر رمضان بتوزيع وجبات غذائية على أسر يمنية فقيرة في مناطق نائية في محافظة حضرموت اليمنية في إطار حملة "إفطار صائم".
ونقل البيان عن ممثل الهلال في حضرموت حميد الشامسي أن الهلال سيقوم على مدار شهر رمضان بتوزيع الوجبات ليستفيد منها "أكثر من 20 ألف شخص".
والإمارات عضو رئيسي في التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن منذ آذار/مارس 2015 دعما للقوات الحكومية في مواجهة المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران.
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