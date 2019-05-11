لقاء ملكي بريطاني - بحريني

اسماء السيد - نصر المجالي: التقى عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، يوم الجمعة، الملكة البريطانية إليزابيث الثانية، وذلك خلال زيارته إلى المملكة المتحدة، وحضرا معا مسابقات مهرجان وندسور الملكي الدولي للفروسية.

وتبادل عاهل البحرين مع الملكة الحديث حول "العلاقات التاريخية الممتازة والشراكة الوثيقة.. والتعاون المثمر والتنسيق المشترك في جميع المجالات".

كما تبادل الملكان الأحاديث حول مهرجانات سباقات القدرة التي تقام في مملكة البحرين وفي المملكة المتحدة وأهميتها في تعزيز هذه الرياضة الأصيلة في الأوساط المحلية والعالمية.

واشاد الملك حمد بما تتميز به المملكة المتحدة من تاريخ عريق في رياضة الفروسية وتنظيم سباقات الخيل، مؤكداً جلالته حرص البحرين على المشاركة في مختلف الفعاليات والسباقات الرياضية التي تقام في المملكة المتحدة بشكل عامة، ومهرجان ويندسور للفروسية بشكل خاص والذي يعد أحد أهم المهرجانات العالمية في هذه الرياضة.

كما التقى عاهل البحرين مع السلطان إبراهيم ابن المرحوم سلطان اسكندر سلطان وحاكم ولاية وإقليم جوهور دار التعظيم والامير أندور دوق يورك والسير آلن داكن وزير الدولة لشؤون أوروبا وأفريقيا وعدد من اللوردات وأعضاء البرلمان البريطاني.

فرسان البحرين

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وشهد ملك البحرين والملكة إليزابيث الثانية جانباً من سباق القدرة الدولي لمسافة 120 كيلومتراً بمشاركة عدد من فرسان مملكة البحرين بقيادة الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة قائد الفريق الملكي، ومشاركة الشيخ خالد بن حمد ال خليفة النائب الاول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية رئيس اتحاد ألعاب القوي قائد اسطبل الخالدية وعدد من فرسان وفارسات مملكة البحرين والدول الخليجية والأوروبية.

وعلى هامش حضور المهرجان، تسلم الملك البحريني هدية من الجانب البريطاني، وهي عبارة عن كتاب يوثق مسيرة 20 عاما على توليه مقاليد الحكم.

وقد اثنى الملك حمد على الجهد الطيب الذي بذله المؤلف الكاتب روبرت غودمان في إعداد هذا الكتاب الوثيقة، منوها بما احتواه من معلومات هامة، ومتمنيا للكاتب دوام التوفيق والنجاح.