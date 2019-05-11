دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة عودة متصفّح Kiwi بعد إزالته على خلفية تشغيله يوتيوب في الخلفية

قبل أيام من الآن، تحدّثنا عن إزالة متصفّح Kiwi من متجر قوقل بلاي، بسبب قضية دعمه لتشغيل مقاطع فيديو يوتيوب في الخلفية، وبذلك ينتهك هذا المتصفّح سياسة قوقل في هذا المجال، والآن وبعد إزالة استمرت أيام معدودة، تم إستعادة المتصفّح، ولكن للأسف تم إزالة هذه الميزة لتلبية متطلبات قوقل.

ومع ذلك يمكن للمستخدمين الاستفادة من ميزات المتصفّح الأخرى، على رأسها ميزة تثبيت إضافات متصفّح كروم بدون أي مشاكل تُذكر، والاستفادة من مدير التحميل ذو السرعة العالية، ناهيك عن سرعة تحميل صفحات الويب كونه يعتمد على مشروع كروميوم، كما وهناك أداة حظر للإعلانات وحظر النوافذ المنبثقة، فضلًا عن الحماية ضد Cryptojacking.

وتستطيع مع متصفّح Kiwi اختيار المكان الذي تريد فيه تحميل الملفات إليه، ناهيك عن تشغيل ملفات الصوت والفيديو ما عدا يوتيوب، في حالة قفل الشاشة، والمزيد من الميزات التي تنتظرك، على أن يكون متصفّح Kiwi متاح للتحميل مجّانًا وبالكامل.

التدوينة عودة متصفّح Kiwi بعد إزالته على خلفية تشغيله يوتيوب في الخلفية ظهرت أولاً على عالم التقنية.