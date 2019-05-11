دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة

هبط سهم أوبر في أول جلسة تداول له بنسبة تفوق 7% ليصل سعره إلى 41.35دولار متراجعاً عن سعر الطرح الأولي البالغ 45 دولار، وبذلك تمكنت الشركة من جمع 8.1 مليار دولار من المستثمرين.

وكانت أوبر تطمح لأن تبلغ قيمة الاكتتاب الأولي أكثر من 100 مليار دولار بعد انطلاقة صعبة لمنافستها الأميركية ليفت، إلا أنها وصلت إلى حدود 70 مليار دولار فقط.

وبحسب المحللين فإن سعر الطرح كان مرتفعاً كونه يأتي بعلاوة 6 مرات عن مبيعات الشركة لهذه السنة وهو ليس مغرياً للاستثمار خاصة مع مخاطر التصفية الفورية.

من المبكر الحكم على أداء سهم قبل أن تمضي عدة جلسات تداول، إلا أنه لو استمر بالتراجع فإنه سيصعب على الشركة جمع التمويل الكافي لتمويل عملياتها لاسيما أن الشركة خسرت 3.04 مليار دولار على أسس التشغيل لعام 2018، في حين حققت عائد 11.3 مليار دولار، لتصل خسائر التشغيل على مدار السنوات الثلاث الماضية إلى أكثر من 10 مليار دولار.

التدوينة أداء مخيب للآمال في أول يوم تداول لسهم أوبر ظهرت أولاً على عالم التقنية.