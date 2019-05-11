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العثور على أسلحة وذخيرة إسرائيلية الصنع فى سوريا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  عثرت الأجهزة الأمنية السورية، اليوم السبت، على أسلحة وذخائر وأدوية، بعضها إسرائيلي الصنع، وذلك خلال استكمالها تمشيط المناطق التي طهرها الجيش السوري من الإرهاب بريف القنيطرة.

وذكرت وسائل إعلام سورية ، إنه أثناء مواصلة الأجهزة الأمنية عمليات تمشيط المناطق التي حررها الجيش من الإرهاب بريف القنيطرة لرفع مخلفات المسلحين من العبوات الناسفة والألغام، تم العثور على آليات وكميات كبيرة من الأسلحة المتوسطة والخفيفة وأدوية بعضها إسرائيلي الصنع.

وحسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية - فقد شملت الأسلحة بنادق حربية آلية وقواذف "آر بي جي" وحشوات مضادة للدروع ورشاشات متوسطة وكميات كبيرة من الذخيرة المتنوعة وأجهزة اتصال ومناظير ليلية، إضافة إلى تجهيزات طبية وأدوية إسرائيلية وعدد من الآليات منها سيارتان إسرائيليتان من نوع "تويوتا".

 

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