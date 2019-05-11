شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل اجتماعات لجنة إعادة الانتشار بالحديدة إلى الأحد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن رئيس الفريق الحكومي صغير بن عزيز عقد الاجتماع في تأجيل اجتماعات رئيس الفريق الأممي مايكل لوليسجارد بالفريق الحكومي في لجنة تنسيق إعادة الانتشار إلى الأحد.
يأتى ذلك فى ضوء ما وصفه مسئولون بالحكومة اليمنية بالتطورات المفاجئة بإعلان بدء إعادة الانتشار الأحادى الجانب للميليشيات من موانئ الحديدة في ظل عدم مشاركة مراقبين حكوميين إلى جانب المراقبين الدوليين ضمن لجنة تنسيق إعادة الانتشار.
وكانت ميليشيات الحوثى قد بدأت صباح اليوم فى تنفيذ الانسحاب الجزئى من الحديدة وموانئ رأس عيسى والصليف الواقعة على البحر الأحمر، وهو ماقد أعلنته أمس الامم المتحدة على أن تستغرق عملية الانسحاب 3 أيام بدءا م ناليوم وتنتهى فى الـ 14 من مايو الجارى.
وصفت الحكومة اليمنية إعلان الحوثيين بالمسرحية الهزلية ، حيث سلمت الموانئ لأفراد تابعين لها بزى خفر السواحل.
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