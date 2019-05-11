الجيش اللبناني يتسلم هبة من السلطات الفرنسية (صور)

وذكر الموقع الرسمي للجيش اللبناني في بيان أنه " بتاريخ السبت 11 أيار/أبريل 2019 تسلم الجيش اللبناني في مرفأ بيروت، بحضور عدد من الضباط، كمية من العتاد العسكري عبارة عن ناقلات جند مدرعة نوع (VAB HOT MEPHISTO)".
وأضاف البيان "بالإضافة إلى مستوعبات تحتوي على قطع بدل للآليات المذكورة، وعتاد تأليل، مقدمة هبة من السلطات الفرنسية".
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