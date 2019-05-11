قتلى في نهار رمضان بالسعودية (فيديو)

وقالت قناة "العربية" السعودية، نقلا عن مراسلها، "إن مطلوبين لدى السلطات السعودية قتلوا اليوم السبت في عملية أمنية في بلدة تاروت بالقطيف شرق السعودية".

وكانت رئاسة أمن الدولة السعودية أعلنت في أبريل/ نيسان الماضي "مقتل اثنين من المطلوبين أمنيا، والقبض على اثنين آخرين في عملية استباقية في محافظة القطيف بالمنطقة الشرقية".

وحسب وكالة الأنباء الرسمية السعودية "واس"، صرح المتحدث الأمني، بأنه "من خلال متابعة الجهات المختصة للأنشطة الإرهابية بمحافظة القطيف، وتعقب العناصر المرتبطة بها، تمكنت رئاسة أمن الدولة فجر يوم الأحد في عملية استباقية بالتنسيق مع الجهات الأمنية بالمنطقة الشرقية من رصد أربعة عناصر من المطلوبين أمنيا، وهم يستقلون سيارة من نوع (تاهو) باتجاه طريق (أبو حدرية)، لتنفيذ عمل إرهابي أشارت المعلومات إلى أنهم أتموا التجهيز له". كما أكد المتحدث إصابة إمرأة من الجنسية البحرينية أثناء توقفها مع عائلتها في محطة الوقود، وإصابة سائق الصهريج وهو من الجنسية الباكستانية، واثنين من رجال الأمن وهم يتلقون حاليًا العلاج اللازم.