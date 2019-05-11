وقالت قوات الدعم السريع السودانية، إنها تمكنت من ضبط طائرة تابعة لشركة عربية وهي بصدد تهريب كميات كبيرة من الذهب في ولاية نهر النيل.
ولم تكشف السلطات السودانية، تبعية الشركة، لأنها أكدت أنها فتحت تحقيقا في الواقعة، ومن المتوقع أن تهبط الطائرة المضبوطة في مطار الخرطوم الدولي في غضون ساعات.
وأتى ضبط الطائرة، في إطار الدور الذي تقوم به قوات الدعم السريع لـ"حماية الاقتصاد الوطني، وحفظ مكتسبات البلاد وثرواتها" بحسب بيان للقوات المسلحة السودانية.
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش السوداني ينشر الصور الأولى لـ"طائرة الذهب" الموقوفة في الخرطوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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