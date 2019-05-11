اليمن... ارتفاع حصيلة ضحايا قصف طيران التحالف في الضالع

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© Sputnik . Muhammed Hemeda
واستنكرت الوزارة "صمت الأمم المتحدة الذي ما زال مستمرا في سباته العميق منذ أربعة أعوام وشهرين".
وحملت الصحة في صنعاء "الأمم المتحدة وأمينها ومبعوثها التبعات الإنسانية تجاه الأوضاع في اليمن، معتبرة أن سلبية الأمم المتحدة في التعاطي مع هذه الأمور من أكبر المبررات التي يتخذها العدوان في الاستمرار بجرائمه.
وفي ساعة مبكرة من صباح اليوم أعلنت جماعة أنصار الله استهداف طيران التحالف حيا سكنيا في قرية شليل بمديرية قعطبة، أسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 13 آخرين.
وتتواصل، منذ 26 مارس / آذار 2015، معارك بين الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية وقوات تحالف عسكري عربي تقوده السعودية من جهة وبين "الحوثيين" من جهة أخرى.
وبفعل المعارك المتواصلة، يعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ قتل وجرح الآلاف بحسب الأمم المتحدة، كما يحتاج 22 مليون شخص، أي نحو 75 بالمئة من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم القادمة.
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