وزارة التجارة السورية توجه رسالة "أسف وشكر" لبعض التجار

وجاء في البيان الذي نشرته الوزارة على صفحتها في فيسبوك " ناسف لعدم التزام كل من السادة مستوردي المواد الغذائية أصحاب منتجات سيدي هشام والفخامة والشعلان والناصر وزرزور بما وعدوا أبناء شعبنا بعدم زيادة أسعار منتجاتهم خلال شهر رمضان المبارك…"
وتابع البيان "ونشكر السادة طلال قلعجي صاحب منتجات حسيب وطوني بيتنجانة صاحب منتجات الريف وأنس الأبرص صاحب منتجات الشيف نديم وبلال ابراهيم صاحب منتجات ليو لتنفيذ ماوعدوا به بتخفيض أسعار منتجاتهم وعدم زيادة أسعارها".
وشدد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك السوري عاطف النداف أمس الجمعة، على ضرورة تنفيذ التجار لوعودهم وعدم رفع الأسعار وخاصة في شهر رمضان، وأكد على ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتطوير الوضع الاقتصادي.
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