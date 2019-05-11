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كشفت النيابة العامة السعودية عقوبة من جرائم التحرش، مشيرة إلى أن من يقدمها عليها يتعرض للسجن مدة تصل إلى عامين.
ويأتي تحذير النيابة السعودية، إثر رصد حالتي تحرش متفرقتين في المنطقة الشرقية خلال اليومين الماضيين، بحسب صحيفة "سبق" السعودية.
© AP Photo / Nariman El-Mofty
وقالت النيابة إن الغرامة والعقوبة يتم تشديدها في حال تكرار الشخص لذات الأفعال أكثر من مرة.
وأصدر النائب العام، في وقت سابق، توجيهه بسرعة القبض على المتحرش بفتاة أثناء تسوقها بأحد المحال التجارية عن طريق الالتصاق بها عنوة، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه في ضوء نظام الإجراءات الجزائية.
وبحسب صحيفة "عكاظ"، السعودية، جاء ذلك بعد التثبت من المقطع من قبل وحدة الرصد في النيابة العامة. وأوضحت النيابة العامة أنها ستقف بكل حزم في وجه مرتكبي جريمة التحرش والمطالبة بتطبيق أشد العقوبات على مرتكبيها، وحماية المجني عليهم، وصيانة خصوصية الفرد وكرامته وحريته الشخصية التي كفلتها أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية.
وأثار مقطع فيديو وثق عملية تحرش جديدة، في مدينة الدمام شرقي السعودية، ضحيتها فتاة ترتدي العباءة السوداء ومنتقبة، غضبا بين مواطني المملكة.
وانتشر الفيديو على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي بالمملكة العربية السعودية، وتظهر في الفيديو فتاة منتقبة داخل بقالة، وقد عمد أحد الموجودين في البقالة للالتصاق بجسمها خلال خروجها من المكان وسط صدمة واضحة بدت عليها من فعلته.
وأثار مقطع فيديو وثق عملية تحرش جديدة، في مدينة الدمام شرقي السعودية، ضحيتها فتاة ترتدي العباءة السوداء ومنتقبة، غضبا بين مواطني المملكة.
وانتشر الفيديو على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي بالمملكة العربية السعودية، وتظهر في الفيديو فتاة منتقبة داخل بقالة، وقد عمد أحد الموجودين في البقالة للالتصاق بجسمها خلال خروجها من المكان وسط صدمة واضحة بدت عليها من فعلته.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد واقعتي تحرش بالنساء في السعودية... النيابة العامة تصدر بيانا تحذيريا عاجلا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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