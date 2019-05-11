إعلان حكام مباريات الجولة 29 في ⁧#دوري_كأس_الأمير_محمد_بن_سلمان⁩ للمحترفين

صحيفة الخليج الإلكترونية أعلن لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم السبت 11 مايو حكام مباريات الجولة 29 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. الوحدة – القادسية

حكم ساحة : شكري الحنفوش

مساعد أول : ميلوفان ريستيتش

مساعد ثاني : داليبور ديوردجيفتش

حكم رابع : فيصل البلوي

حكم الفيديو : خالد الطريس الباطن – أحد

حكم ساحة : وو سونغ كيم

مساعد أول : يونغ كيون سونغ

مساعد ثاني : يونغبيل يانغ

حكم رابع : نيمانيا بيتروفيتش

حكم الفيديو : توماسز موسيال الفيصلي – الاهلي

حكم ساحة : تركي الخضير

مساعد أول : محمد العبكري

مساعد ثاني : خلف زيد

حكم رابع : ماجد الشمراني

حكم الفيديو : محمد الهويش Advertisements الرائد – الفيحاء

حكم ساحة : يفين موين

مساعد أول : كيم توماس

مساعد ثاني : ماغنوس لوندبيرغ

حكم رابع : سامي الجريس

حكم الفيديو : ريو أوليفييرا الاتفاق – الهلال

حكم ساحة : داميير سكومينا

مساعد أول : يوري برابروتنيك

مساعد ثاني : روبيرت فوكان

حكم رابع : إيغورباياك

حكم الفيديو : برونو بايسكو الاتحاد – الفتح

حكم ساحة : اناستاسيوس

مساعد أول : بوليتشرونيس

مساعد ثاني : لازاروس

حكم رابع : بابادوبولوس

حكم الفيديو : لويز فيريرا الشباب – التعاون

حكم ساحة : باقل كرالوفيتش

مساعد أول : إيف ناندفورنيك

مساعد ثاني : توماس موكروستش

حكم رابع : دانييلو غروجيتش

حكم الفيديو : فاسكو سانتوس الحزم – النصر

حكم ساحة : فيكتور كاساي

مساعد أول : جيورجي رينغ

مساعد ثاني : فينسيل توث

حكم رابع : جوسيف إردوز

حكم الفيديو : برونو إستيفيس

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