النيابة_العامة تُذكر بعقوبة #التحرش

صحيفة الخليج الالكترونية جددت النيابة العامة التذكير بعقوبة التورط في جريمة التحرش، مؤكدة أن عقوبة هذه الجريمة السجن لمدة تصل لسنتين وغرامة مالية تصل لمائة ألف ريال. وقال النيابة العامة في تغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “أخي المواطن.. أخي المقيم. جريمة التحرش تُقترف بكل قول أو فعل أو إشارة تصدر من شخص تجاه آخر ذات مدلول جنسي تمس جسده أو عرضه أو تخدش حياءه بشكل مباشر أو غير مباشر بما في ذلك وسائل التقنية وعقوباتها السجن مدة تبلغ إلى سنتين وغرامة مالية تصل مائة ألف ريال وتشدد حال العود”.

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