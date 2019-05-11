دراسة تكشف أخطاء غذائية شائعة يجب على الصائم تجنبها

صحيفة الخليج الالكترونية

كشفت دراسة علمية عن 10 أخطاء غذائية يرتكبها الصائمون في رمضان عند الإفطار ووقت السحور، دون علمهم أنها تسبب بعض المتاعب الصحية.

وأوضحت الدراسات، وفقا لتقرير نشره موقع “بولد سكاي”؛ المعني بالشؤون الصحية، أن تلك الأخطاء الشائعة يجب تجنبها من أجل صوم صحي يعود بالفائدة على الجسم، وهي كالتالي:

1- الإكثار من تناول القهوة والمشروبات المنبهة بكثرة؛ حيث إن آثارها المدرة للبول تؤدي إلى فقد السوائل وتعزز الشعور بالعطش.

2- شرب الماء بكميات كبيرة، فقد يشرب الصائم الكثير من المياه في السحور لاعتقاده أنها قد تقلل عطشه خلال النهار، لكن يفضل شرب كميات كافية من الماء في الفترة بين الفطور والسحور لتلافي مخاطر الجفاف، أي ما يقارب 1.5 لتر، وتناول العصائر.

3- تناول الوجبات الدسمة والسكريات، فقد يعمد بعض الصائمين لتناول الوجبات الدسمة جداً والحلويات في السحور، لاعتقادهم أنها تملأ المعدة وتزيل الشعور بالجوع، ولكنها في الحقيقة تثقل المعدة وتسبب العطش، والأفضل هو تناول الخضراوات والفواكه لاحتوائها على نسبة عالية من الألياف.

4- تناول أطعمة ذات أملاح عالية مما يؤدي إلى زيادة حاجة الجسم للسوائل وزيادة الشعور بالعطش.

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5- إهمال وجبة السحور، فقد أكدت الدراسات ضرورة الاهتمام بوجبة السحور من حيث وقتها المقارب لوقت الإمساك، ومن حيث مكوناتها بحيث تكون غنية بالألياف الغذائية والبروتينات.

6- شرب الماء البارد على الإفطار، حيث يفضل بعض الصائمين شرب الماء البارد مباشرة في حالة العطش، ما قد يؤدي إلى مشاكل هضمية.

7- الإفطار على أطعمة دهنية، مثل المقالي والأغذية الدسمة، ولكن يجب البدء بالسكريات البسيطة التي يسهل هضمها، وأفضل ما يبدأ به الصائم إفطاره هو التمر.

8- تناول كميات كبيرة من الطعام دون تجزئة، حيث يفضل البعض تناول كميات كبيرة من الطعام مرة واحدة وقت الإفطار، ولكن الأفضل تناول وجبات صغيرة على فترات.

9- الإفراط في الحلويات، فكثرة تناول الحلويات والقطايف والمعجنات بشكل كبير بعد الإفطار يؤدي إلى تراكم الدهون وحدوث السمنة.

10- إهمال الرياضة، فكثيرون يهملون ممارسة الرياضة خلال شهر رمضان، رغم فوائدها العديدة لأعضاء الجسم كافة، وأكدت الدراسات أن أفضل وقت للرياضة هو قبل الإفطار بساعة إذا أمكن أو بعده بساعتين على الأقل.