شكرا لقرائتكم خبر عن عملية أمنية بالقطيف.. ومقتل مطلوبين والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - متابعات: لقي عدد من المطلوبين مصرعهم في عملية أمنية ببلدة تاروت بالقطيف شرق المملكة، حسب ما أفادت قناة العربية في خبر عاجل. “الخليج 365” سوف توافيكم بالتفاصيل حال ورودها..

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