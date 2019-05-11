شكرا لقرائتكم خبر عن النيابة العامة تتوعد «المتحرشين».. عقوبات قاسية وغرامة مالية كبيرة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

حذرت النيابة العامة من ارتكاب أي فعل أو قول يندرج وفقا للنظام تحت “جريمة التحرش”، مشددة على أن أي سلوك ذات مدلول جنسي تجاه الغير يواجه بعقوبات قاسية وغرامات مالية كبيرة.

وقال الحساب الرسمي للنيابة العامة على “تويتر”: “أخي المواطن.. أخي المقيم.. جريمة التحرش تُقترف بكل قول أو فعل أو إشارة تصدر من شخص تجاه آخر ذات مدلول جنسي تمس جسده أو عرضه أو تخدش حياءه بشكل مباشر أو غير مباشر بما في ذلك وسائل التقنية”.

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وأوضحت النيابة أن عقوبة التحرش السجن مدة تصل إلى سنتين وغرامة مالية تصل إلى مائة ألف ريال وتشدد حال العودة والتكرار من نفس الشخص.

وتعددت حالات التحرش في الآونة الأخيرة، سواء دخل المحال التجارية والبقالة أو بالشوارع، وتحرص النيابة العامة على اتخاذ إجراءات سريعة ضد المتحرشين وفرض أشد العقوبات عليهم.