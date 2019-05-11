شكرا لقرائتكم خبر عن شركات التأمين الصحي تنصف المرضى.. لا تدفعوا نقداً في هذه الحالة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض:

أكدت شركات التأمين الصحي أنه لا يحق للمستشفيات والمراكز الصحية مطالبة المريض بالدفع نقداً في حال انتهت وثيقة التأمين خلال فترة العلاج.

وشدد المتحدث الإعلامي لشركات التأمين السعودية، عادل العيسى، أن المستشفيات لا يحق لها المطالبة بمبلغ نقدي إذا انتهت وثيقة التأمين، ما دام المريض منوما بالمستشفى وبنفس السبب الذي أدخل من أجله قبل انتهاء الوثيقة، فيستمر الصرف إلى أن ينتهي حد المنفعة الأقصى للوثيقة.

وأوضح العيسى أنه إذا انتهت وثيقة التأمين مع نهاية العام ولم يجددها المريض أو لم ينتقل إلى شركة أخرى، فتتحمل شركة التأمين التي دخل المستشفى بموجبها فترة التنويم إلى انتهاء الحد الأقصى للوثيقة، بحسب “مكة”.