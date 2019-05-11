شكرا لقرائتكم خبر عن توجيه عاجل من النائب العام بخصوص «مُتحرش بقالة الدمام» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

وجه النائب العام الشيخ سعود المعجب بسرعة القبض على شخص ظهر في مقطع فيديو يتحرش بفتاة أثناء تسوّقها بأحد المحال التجارية عن طريق الالتصاق بها عنوة بمدينة الدمام بالمنطقة الشرقية.

وأكد بيان، أنه تم رصد الفيديو والتثبت من صحته من قبل وحدة الرصد في النيابة العامة، وبناءً عليه صدر توجيه النائب العام بالقبض على المتحرش، لكونه المعني بالسلوك الصادر محل التجريم طبقاً لنظام مكافحة جريمة التحرش بالمملكة.

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وشدد توجيه النائب العام على اتخاذ الإجراءات النظامية بحق ذلك الشخص في ضوء نظام الإجراءات الجزائية.

وكان مقطع فيديو متداول رصدته كاميرا مراقبة أظهر تحرش شاب بفتاة داخل محل بقالة بمدينة الدمام في المنطقة الشرقية.

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