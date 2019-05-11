الخرطوم: تأمين الوقود لكل السودان ونقله إلى المحطات

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أزمة الوقود في السودان - أرشيفية

أعلن السودان، الجمعة، تسليم إمدادات من الوقود إلى محطات الكهرباء، بجانب العمل على إيجاد حلول لأزمة السيولة. وقال إن تلك الخطوة تأتي في إطار جهود التصدي للأسباب الرئيسية للاحتجاجات الحاشدة التي أدت إلى الإطاحة بالرئيس عمر البشير، الشهر الماضي، وفقا لـ«سكاي نيوز عربية». وقال اللواء إبراهيم جابر، عضو اللجنة الاقتصادية بالمجلس العسكري الانتقالي، إن السودان، البالغ عدد سكانه 40 مليون نسمة، لديه إمدادات من الدقيق تكفي لسد احتياجات البلاد حتى نهاية شهر يونيو.

وتمثل تلك المشكلات تحديات للمجلس العسكري الذي تم تشكيله بعد أن أطاح الجيش بالرئيس المخلوع واحتجزه في 11 من أبريل.وسادت حالة من القلق المتصاعد بشأن نقص الإمدادات قبيل شهر رمضان والذى يشهد زيادة في الاستهلاك.وبحسب ما نقله التلفزيون الرسمي، قال جابر: «تم تأمين الوقود لكل السودان، وتم نقل الوقود مباشرة