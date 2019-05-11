انت الان تتابع غرق أكثر من 65 مهاجرا غير شرعي قبالة سواحل تونس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

هجرة غير شرعية - أرشيفية

توفى ما لا يقل عن 65 من طالبي اللجوء، قبالة السواحل التونسية، غرقا، حيث كانوا فى طريقهم إلى سواحل إيطاليا مستقلين قاربا. وفى بيان لها، أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لرعاية شؤون اللاجئين، أن فرق الإنقاذ انتشلت 16 شخصا من مياه البحر المتوسط قبل أن يغرقوا، وفقا لـ«BBC». وأفاد الناجون من الغرق بأن القارب الذى كان يقلهم إلى إيطاليا انطلق من مدينة زوارة الليبية، صباح الخميس، ولم يصمد القارب أمام الأمواج العاتية، فغرق بهم بعد مضى ساعات قليلة من تحركهم. وعلى مدار الأشهر الأربعة الأولى لقى ما لا يقل عن 164 مهاجرا مصرعهم، أثناء محاولاتهم للهجرة.

وجاءت تلك الأعداد فى إحصائيات الأمم المتحدة.ونقلت البحرية التونسية 16 ناجيا إلى ساحل مدينة جرجيس، نقل أحدهم إلى المستشفى على الفور، بينما ظل الباقون فى انتظار الحصول على إذن بالنزول من على متن السفينة.وبحسب وكالة تونس إفريقيا للأنباء، فإن القارب انقلب على بعد نحو 60 كيلومترا من ساحل صفاقس، جنوبي العاصمة

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