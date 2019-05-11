دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة تطبيق "وذكّر" لإرسال تنبية يومي بآية عشوائية من القرأن الكريم

كثيرة هي التطبيقات الدينية التي من خلالها يستطيع المُستخدم الاستفادة منها بشأن أو بآخر، أحدث هذه التطبيقات هو تطبيق “وذكّر” والمتاح على كلٍ من أندرويد و iOS بشكل مجاني وكامل، وأتت فكرته من خلال الواقع الذي نعيشه، حيث أصبح المستخدمين يقضون أغلب وقتهم على هواتفهم و حواسبهم المحمولة وأصبحت جزء من حياتهم، لهذا السبب تم تطوير هذا التطبيق، الذي يُنبّه المستخدم وبشكل يومي بآية قرآنية وأكثر من ذلك.

وهذا التنبيه، كما أشرنا يكون على صورة آية أو رسالة من رسائل الله بنتفكر بها، وهنا يمكنك مشاركة الأية كنص أو كصورة على مواقع التواصل المختلفة، فضلًا عن إمكانية تفسير والاستماع إلى الآية بـ 20 قارئ من أشهر القرّاء، أيضا من خلال التطبيق تستطيع البحث عن أى أية فى القرأن الكريم، على أن يدعم هنا اللغة العربية واللغة الإنجليزية.

وبالمناسبة، قام فريق عمل التطبيق، بتطوير إضافة تعمل عمل التطبيق في متصفّح كروم، وحملت اسم “Quran Tab“، مع تضمينها لبعض المعلومات الإضافية كمواعيد الصلاة والطقس والتاريخ الهجري وغيرها، أخيرًا يمكنك الآن تحميل تطبيق وذكّر على أندرويد من هنا، وعلى iOS من هنا، على أن لا يدعم أي شكل من أشكال الإعلانات المزعجة.

التدوينة تطبيق “وذكّر” لإرسال تنبية يومي بآية عشوائية من القرأن الكريم ظهرت أولاً على عالم التقنية.