دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة الهند تلحق الاتحاد الأوروبي وتفتتح تحقيقًا مع قوقل بسبب الاحتكار في أندرويد

بدأت هيئة المنافسة الهندية تحقيقًا ضد شركة قوقل بسبب ممارساتها الاحتكارية التي تقوم بها مع نظام تشغيل أندرويد وذلك بشكل شبيه لما قام به الاتحاد الأوروبي العام الماضي، ويأتي هذا التحقيق بعد نحو عام تقريبًا من بحث الهيئة عن مخالفات تجاه الشركة وهو ما انتهى بقرار فتح التحقيق.

وكما ذكرت وكالة رويترز التي نشرت الخبر، فإن التفاصيل غير واسعة في الوقت الحالي بسبب عدم إعلان الحكومة الهندية علنيًا عن الموضوع، لكن على ما يبدو أن الأمور ستكون شبيهة لما حصل بين قوقل والاتحاد الأوروبي.

كان الاتحاد الأوروبي قد فرض غرامة بقيمة 5$ مليار على قوقل بسبب ممارساتها الاحتكارية في أندرويد؛ بسبب التطبيقات المثبتة مسبقًا والتي لا يمكن حذفها مثل متصفح كروم ويوتيوب وهو ما جعل الشركة تقرر منح مستخدمي المنطقة حرية أكبر في هذا الموضوع في المقابل ستقوم بتغريم شركات الهواتف 40$ عن كل جهاز يتم بيعه هناك.

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