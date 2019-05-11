دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة سيسكو تجعل منصة تطوير محادثات الذكاء الاصطناعي MindMeld مفتوحة المصدر

أعلنت شركة سيسكو تحويلها منصة الذكاء الاصطناعي MindMeld Conversational AI Platform إلى منصة مفتوحة المصدر ليتمكن أي شخص من استخدامها ضمن ترخيص Apache 2.0 لتطوير المساعدات الذكية أو تطبيقات المحادثات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي في عملها.

كانت سيسكو قد قامت بالاستحواذ على منصة MindMeld المختصة في تطوير المحادثات بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي في 2017 وسبق وأن استخدمت تقنياتها في تطوير مساعدها الذكي الخاص بالأعمال، سبارك “Spark”، العام الماضي. لتأتي الآن وتحول المنصة إلى مفتوحة المصدر لتساعد المطورين بالاستفادة منها في إنشاء مساعدات ذكية لأعمالهم.

وبكل تأكيد ستكون هذه الخطوة في محل ترحيب كبير من الشركات والمطورين حول العالم كون المنصة ستوفر عليهم الكثير من العمل للحصول على مساعد ذكي خاص بهم بسبب ما توفره سيسكو من بنية أساسية على منصتها.

التدوينة سيسكو تجعل منصة تطوير محادثات الذكاء الاصطناعي MindMeld مفتوحة المصدر ظهرت أولاً على عالم التقنية.