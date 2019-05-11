فيديو يثير غضب السعوديين... ماذا فعل رجل مع امرأة داخل البقالة

وانتشر الفيديو على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي بالمملكة العربية السعودية، وتظهر في الفيديو فتاة منتقبة داخل بقالة، وقد عمد أحد الموجودين في البقالة للالتصاق بجسمها خلال خروجها من المكان وسط صدمة واضحة بدت عليها من فعلته.
وأثارت هذه الواقعة غضب المواطنين والمدونين، الذين تناقلوا مقطع الفيديو، وطالبوا بالقبض على المتحرش، الذي تظهر ملامح وجهه بوضوح.
وكان النائب العام السعودي قد تفاعل بسرعة مع حادثة مشابهة وقعت الأسبوع الجاري، وأصدر أمرا بسرعة القبض على الشاب الذي ظهر في مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع يتحرش بفتاة داخل سيارتها.
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