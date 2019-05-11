أول تحرك رسمي بعد فيديو تحرش أثار غضب السعوديين (فيديو)

وبحسب صحيفة "عكاظ"، السعودية، جاء ذلك بعد التثبت من المقطع من قبل وحدة الرصد في النيابة العامة. وأوضحت النيابة العامة أنها ستقف بكل حزم في وجه مرتكبي جريمة التحرش والمطالبة بتطبيق أشد العقوبات على مرتكبيها، وحماية المجني عليهم، وصيانة خصوصية الفرد وكرامته وحريته الشخصية التي كفلتها أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية.

وأثار مقطع فيديو وثق عملية تحرش جديدة، في مدينة الدمام شرقي السعودية، ضحيتها فتاة ترتدي العباءة السوداء ومنتقبة، غضبا بين مواطني المملكة.

وانتشر الفيديو على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي بالمملكة العربية السعودية، وتظهر في الفيديو فتاة منتقبة داخل بقالة، وقد عمد أحد الموجودين في البقالة للالتصاق بجسمها خلال خروجها من المكان وسط صدمة واضحة بدت عليها من فعلته.

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وأثارت هذه الواقعة غضب المواطنين والمدونين، الذين تناقلوا مقطع الفيديو، وطالبوا بالقبض على المتحرش، الذي تظهر ملامح وجهه بوضوح.

وبدورها، وجهت النيابة العامة السعودية على حسابها الرسمي بـ"تويتر"، تحذير للمواطنين والمقيمين في المملكة من أن "جريمة التحرش تقترف بكل قول أوفعل أو إشارة تصدر من شخص تجاه آخر ذات مدلول جنسي تمس جسده أو عرضه أو تخدش حياءه بشكل مباشر أو غير مباشر بما في ذلك وسائل التقنية وعقوباتها السجن مدة تبلغ إلى سنتين وغرامة مالية تصل مائة ألف ريال وتشدد حال العود".

كان النائب العام السعودي قد تفاعل بسرعة مع حادثة مشابهة وقعت الأسبوع الجاري، وأصدر أمرا بسرعة القبض على الشاب الذي ظهر في مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع يتحرش بفتاة داخل سيارتها.