وذكرت الخارجية العرقية في بيان نشر على صفحتها في فيسبوك أن وزير الخارجية محمد علي الحكيم تسلم رسالة من نظيره العماني يوسف بن علوي يعرب فيها عن عزم سلطنة عمان إعادة افتتاح سفارتها، واستئناف عمل بعثتها الدبلوماسية لدى بغداد".
وتابع البيان أن "العراق يرى في هذه الخطوة أنها تعبر عن حرص الأشقاء في عمان على تعميق العلاقات الأخوية بين البلدين، والرغبة الجادة في تبادل التمثيل الدبلوماسي بما يحقق المصالح المشتركة، ويقوي أطر التواصل، والتعاون الثنائي".
وأضاف البيان "كما يعتقد العراق أن قرار السلطنة بإعادة افتتاح سفارة لها لدى بغداد يؤشّر إلى تطور إيجابي في الحضور العربي، ويساهم في تعزيز العمل المشترك".
كانت هذه تفاصيل خبر عمان تعتزم فتح سفارتها في العراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.