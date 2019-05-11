زلزال قوته 5.3 درجة يضرب العراق

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© REUTERS / Anthony Phelps
ولم ترد أي أنباء عن حدوث أضرار أو سقوط ضحايا إثر الزلزال.
من جانبها، قالت الهيئة العامة للأنواء والرصد الزلزالي بوزارة النقل العراقية، في بيان: "مراصدنا سجلت حدوث هزة أرضية ظهر اليوم السبت، جنوب شرق قضاء دربندخان، السليمانية، وقد بلغت قواتها 5.0 درجة، وشعر بها المواطنون في قضاء دربند وحلبجة وخانقين".
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