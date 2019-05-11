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زلزال قوته 5.3 درجة يضرب العراق

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© REUTERS / Anthony Phelps

القاهرة — سبوتنيك. وذكر المركز أن الهزة كانت بقوة 5.3 درجة، وعلى بعد نحو 81 كيلو مترا من السليمانية".

ولم ترد أي أنباء عن حدوث أضرار أو سقوط ضحايا إثر الزلزال.

من جانبها، قالت الهيئة العامة للأنواء والرصد الزلزالي بوزارة النقل العراقية، في بيان: "مراصدنا سجلت حدوث هزة أرضية ظهر اليوم السبت، جنوب شرق قضاء دربندخان، السليمانية، وقد بلغت قواتها 5.0 درجة، وشعر بها المواطنون في قضاء دربند وحلبجة وخانقين".

 

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