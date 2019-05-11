زلزال بقوة 5.3 درجة يضرب منطقة قرب السليمانية في العراق

وذكرت الهيئة أن الزلزال وقع على بعد 71 كيلومترا جنوب شرقي السليمانية وعلى عمق عشرة كيلومترات.

وقالت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي في السليمانية إن الزلزال وقع قرب بلدة دربندخان وشعر به السكان في عدة بلدات أخرى.

وقالت وسائل إعلام في إيران المجاورة إن قوة الزلزال 5.1 درجة وهز بلدة ازغله الحدودية لكن لم ترد تقارير عن وقوع خسائر.

وصرح جليل بالايا، رئيس إدارة الطوارئ الإقليمية لوكالة "مهر" الإيرانية، "وقع الزلزال في العراق وشعر به السكان في ازغله والحمد لله لم ترد أنباء حتى الآن عن خسائر".