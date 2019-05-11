السعودية... المركز الوطني للعمليات الأمنية يحذر المواطنين في مكة

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وذكرت صحيفة "عكاظ" السعودية أن مركز العمليات الأمنية أصدر تنبيها عبر حسابه على تويتر يحذر فيه المقيمين في مكة المكرمة من هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على أجزاء متفرقة من المنطقة.
© AP Photo / Mohsen Esmaeilzadeh/ISNA
في سياق آخر، أصدرت القنصلية السعودية في مومباي بجمهورية الهند، تحذيرا إلى جميع المواطنين الموجودين في الولايات الشرقية من الهند من الإعصار "فاني" الذي يضرب سواحل المنطقة.
وأوضحت القنصلية، يوم السبت الماضي، أنه نظرا لما قد يسببه الإعصار من هطول أمطار غزيرة ورياح شديدة قد تؤدي لأضرار في الممتلكات والأرواح، تأمل من جميع المواطنين الموجودين في المناطق المذكورة توخي الحيطة والحذر واتباع التعليمات الصادرة من السلطات المحلية ومتابعة التطورات عبر وسائل الإعلام.
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