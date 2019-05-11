احتجاجات في بريطانيا... ماذا دار بين العاهل البحريني والملكة إليزابيث

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وأكدت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية، أن الملكين التقيا في مضمار سباق القدرة بحديقة قلعة ويندسور الكبرى، وهي المقر الملكي في بريطانيا، وشاهدا معا مسابقات مهرجان ويندسور الملكي الدولي للفروسية، وذلك تلبية لدعوة الملكة إليزابيث.
© REUTERS / HAMAD I MOHAMMED
وعلى هامش حضور المهرجان، تسلم الملك البحريني هدية من الجانب البريطاني، وهي عبارة عن كتاب يوثق مسيرة 20 عاما على توليه مقاليد الحكم.
وأفادت صحيفة "الغارديان" البريطانية، بأن دعوة ملك البحرين إلى المهرجان استدعت احتجاجات لدى بعض النشطاء الحقوقيين المقيمين في بريطانيا، متهمين سلطات المملكة باضطهاد المعارضة ومخالفة حقوق الإنسان.
كما استدعت، دعوة الملك إلى المهرجان انتقادات من قبل "الحملة ضد تجارة السلاح" و"معهد البحرين للحقوق والديمقراطية" (Bird)، ومقره في لندن.
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