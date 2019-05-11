البحرية الإسرائيلية تعتقل 3 صيادين فلسطينيين قبالة شواطئ غزة

اعتقلت قوات من سلاح البحرية الإسرائيلي، اليوم السبت، ثلاثة صيادين فلسطينيين من عائلة واحدة، في عرض البحر قُبالة شواطئ مدينة غزة.
وقال نزار عياش، نقيب الصيادين الفلسطينيين، للأناضول، إن "قوات من سلاح البحرية فتحت نيران أسلحتها صوب قوارب للصيد خلال عملها في البحر غرب مدينة غزة".
وأشار عياش إلى أن قوات البحرية اعتقلت الصيادين عمران بكر، ومنصور بكر، وعاطف بكر.
وأمس الجمعة، قررت السلطات الإسرائيلية السماح لصيادي قطاع غزة باستئناف العمل، بعد أن كانت أوقفته السبت الماضي، عقب اندلاع التصعيد العسكري على القطاع الذي استمر حتى فجر الإثنين.
ويقول مسؤولون فلسطينيون في غزة، إن قوات الجيش تطلق بشكل شبه يومي نيران أسلحتها تجاه مراكب الصيادين، وتصيب وتعتقل عددًا منهم بذريعة تجاوزهم منطقة الصيد التي حددتها تل أبيب (١٢ ميلا بحريا)
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