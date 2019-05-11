هطول #أمطار_رعدية على #نجران.. و #الدفاع_المدني يحذر

الخليج - واس

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من هطول أمطار رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية قد تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية الأفقية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران ومحافظات حبونا، وبدر الجنوب،ويدمة، تستمر حتى الساعة الـ 9 مساءً.

من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات وإتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.