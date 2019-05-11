زيدان قبل لقاء #ريال_سوسييداد غدا : #بوغا لاعب #مان_يونايتد ولن أتحدث عن التعاقدات

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صحيفة الخليج الإلكترونية
تحدث المدرب الفرنسي زين الدين زيدان في المؤتمر الصحفي قبل لقاء ريال سوسييداد غدا في إطار الليجا الأسبانية عن بعض الأمور الخاصة باللاعيبن وابرز ما جاء فيها : “يجب أن أكون صادقًا جدًا مع اللاعبين ، لم يحصل يورينتي الاستمرارية لأن هناك الكثير من المنافسة هنا ، يورينتي يحتاج إلى اللعب لأنه يستحق ذلك ، إنه لاعب رائع”.
لا أريد أن أجيب على وكيل بيل إنه يؤدي وظيفته وأفكر في الإستعداد للقاء سوسيداد
إرنستو فالفيردي ما فعله حتى الآن يبدو لي هائلاً ، لا يمكننا الشك في ماهية عمله ، وأحيانًا أرى الأشياء وأقول جيدًا
غاريث بيل المحادثات الخاصة تترك في غرفة تبديل الملابس ، لكن هذا ما يجب علي فعله مع جميع اللاعبين ، سواء كانوا يبقون أو يرحلون.
بول بوغبا من اللاعبين الجيدين والمدربين يحبون هذا النوع من اللاعبين، لكنه لاعب مان يونايتد ولن أتحدث عن التعاقدات.
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