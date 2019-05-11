زيدان قبل لقاء #ريال_سوسييداد غدا : #بوغا لاعب #مان_يونايتد ولن أتحدث عن التعاقدات

لا أريد أن أجيب على وكيل بيل إنه يؤدي وظيفته وأفكر في الإستعداد للقاء سوسيداد

إرنستو فالفيردي ما فعله حتى الآن يبدو لي هائلاً ، لا يمكننا الشك في ماهية عمله ، وأحيانًا أرى الأشياء وأقول جيدًا

غاريث بيل المحادثات الخاصة تترك في غرفة تبديل الملابس ، لكن هذا ما يجب علي فعله مع جميع اللاعبين ، سواء كانوا يبقون أو يرحلون.

بول بوغبا من اللاعبين الجيدين والمدربين يحبون هذا النوع من اللاعبين، لكنه لاعب مان يونايتد ولن أتحدث عن التعاقدات.