دعوة شبابية إلى التسامح المجتمعي والبعد عن الصراعات

تغريد العلكمي

وضعت لجنة الشباب بنادي أبها الأدبي الدعوة إلى التسامح المجتمعي والبعد عن الصراعات التي تضر باللحمة الوطنية على رأس أولوياتها.

جاء ذلك لدى باكورة نشاطاتها حين عقدت ورشة عمل، دعت لها كافة شباب وشابات المنطقة المهتمين بالنشاط الثقافي، لوضع مقترحات لآلية عملها.

وسجلت الورشة تنوعا وإثراء في الأفكار، وسط اهتمام بخطوط عريضة لخطة استراتيجية لعملها، وتسجيل مشاركة فاعلة في برنامج النادي بصيف أبها، تخرج عن التقليدية وتشيع التعددية وتنسجم مع مفهوم الثقافة في رؤية المملكة ٢٠٣٠، منها بناء القدرات الذاتية وعقد المسامرات المفتوحة والحوارات الفكرية.

بدوره، تعهد رئيس النادي د.أحمد آل مريع بأن تمنح إدارة النادي مساحة حركة واسعة، وحرية في وضع مقترح النشاطات والبرامج وتنفيذها، على أن يكتفي النادي بالدور الاستشاري والإشرافي، مشددا على أن اللجنة ستستوعب كافة الطاقات الشبابية وتمنحهم الفرصة في العمل. وشكر صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير الذي كانت لتوجيهاته ومتابعاته أعظم الأثر في توجيه ودعم الرؤى المتجاوزة، والتطلعات الشبابية..