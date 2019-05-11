مانشستر_يونايتد يعلن عن رحيل #هيريرا في نهاية الموسم

صحيفة الخليج الإلكترونية

أعلن نادي مان يونليتد الذي ينافس في الدوري الانجليزي الممتاز ان لاعب الوسط اندر هيريرا سيرحل عن الفريق بنهاية الموسم الكروي الحالي .

وقد نشر الحساب الرسمي لنادي مانشتر يونايتد علة موقع التواصل الاجتماعي تويتر فيديو فيه رسالة وداعية لـ هيريرا التى قال فيها: “علمت منذ المرة الأولى التي لعبتُ بها هنا ومنذ اللحظة التي ارتدَيتُ بها قميص النادي أن اللون الأحمر يملأ قلبي. نادٍ بآلاف الجماهير التي تتذكر كل اللاعبين الذين يقدمون كل ما لديهم”.

هيريرا: “في كل مرة مثّلت بها النادي، في كل مباراة، سواء بالفوز أو الخسارة، وحتى عندما لم أتواجد على أرض الملعب، علمتُ قيمة هذا النادي .

وأُختتم المقطع بحديثة قائلا : “سأتذكر كل مباراة لعبتُها بهذا القميص، لأن اللعب للنادي الأكبر في انجلترا كان شرفاً عظيماً. شكراً لهذه لسنوات الخمس المذهلة”.