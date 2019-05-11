شكرا لقرائتكم خبر عن مركز وطني لتنمية القطاع غير الربحي وتعديل نظام الجمعيات الأهلية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نشرت صحيفة أم القرى، في عددها الصادر أمس الجمعة، قرار مجلس الوزراء القاضي بإنشاء مركز باسم «المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي»، ويهدف إلى تفعيل دور منظمات القطاع غير الربحي وتوسيعه في المجالات التنموية.

ونص القرار على أنه بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 66553 وتاريخ 30 / 12 / 1439هـ، المشتملة على برقية وزير العمل والتنمية الاجتماعية رقم 224454 وتاريخ 1 / 12 / 1439هـ، في شأن تأسيس المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (55190) وتاريخ 28 / 11 / 1438هـ، وبعد الاطلاع على المحضر رقم (608) وتاريخ 6 / 4 / 1440هـ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (16-36 / 40 / د) وتاريخ 14 / 7 / 1440هـ.، وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (4952) وتاريخ 9 / 8 / 1440هـ- يقرر ما يلي:

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أولًا- إنشاء مركز باسم “المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي”، يتمتع بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال المالي والإداري، ويرتبط برئيس مجلس الوزراء، ويهدف إلى تفعيل دور منظمات القطاع غير الربحي وتوسيعه في المجالات التنموية، والعمل على تكامل الجهود الحكومية في تقديم خدمات الترخيص لتلك المنظمات، وإحكام الرقابة المالية والإدارية والفنية على القطاع، وزيادة التنسيق والدعم.

ثانيًا- قيام وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالآتي:

1- إعداد مشروع التنظيم الخاص بالمركز المشار إليه في البند (أولًا) من هذا القرار، واتخاذ ما يلزم في شأن تعديل نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية وغيره من الأنظمة ذات الصلة التي ستتأثر بإنشاء المركز، والرفع عن ذلك خلال مدة لا تتجاوز (90) يومًا من تاريخ هذا القرار.

2- إعادة تقويم عمل المركز المشار إليه في البند (أولًا) من هذا القرار، بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ إقرار تنظيمه، والنظر في مدى مناسبة تحويله إلى هيئة عامة وفقًا لذلك.