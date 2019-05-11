شكرا لقرائتكم خبر عن بعد فرار داهس «الطفل اليتيم بالطائف».. تطور جديد في القضية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - الطائف:

قالت مصادر إن الشخص الذي دهس “طفل عشيرة الطائف” سلم نفسه إلى الجهات المختصة، وذلك بعد مرور 24 ساعة من الحادثة التي تعرّض لها الطفل (يتيم، 13 عاماً) في أثناء قيادته دراجته، وتم ذلك بعد عملية بحثٍ وتحرٍّ عن الجاني.

وأوضحت المصادر، أن داهس الطفل اليتيم بمركز عشيرة سلم نفسه، مساء أمس الجمعة، بعد أن لاذ بالفِرار وقت الحادثة، وأن الأجهزة المعنية باشرت موقع الحادثة على الفور، واتخذت الإجراءات اللازمة كافة في مثل هذه الحالات، وتكثيف الجهود المرورية والأمنية والبحث السري في جميع المواقع، وتضييق الخناق على الجاني، وبفضل الله، سلّم نفسه للجهات الأمنية، مشيراً إلى أن التحقيق لا يزال جارياً لدى الجهات المختصة.

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فيما تمّت الصلاة والدفن على الطفل اليتيم، ظهر أمس، وسط موجة من الحزن أصابت أهالي مركز عشيرة من الحادث الأليم الذي راح ضحيته طفل في مقتبل العمر، مع تجدُّد مطالبهم للجهات ذات العلاقة بالنظر إلى مركز عشيرة وإكمال خدماته من إنارة الشوارع، ووضع مطبات في التقاطعات والأماكن الحيوية.

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