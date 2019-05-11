شكرا لقرائتكم خبر عن حادث أليم.. وفاة أم وابنها وإصابة زوجها و5 أبناء في طريق السيل والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - مكة المكرمة:

تسبب حادث مروري مروع في وفاة أم وابنها، وأصيب خمسة آخرون من نفس الأسرة بإصابات متفرقة، وذلك مساء أمس الجمعة على طريق السيل عند منطقة “البهيتة”.

أوضح ذلك المتحدث باسم الهلال الأحمر في الطائف شادي الثبيتي، وقال إن غرفة العمليات تلقت بلاغاً بالحادث، وعلى الفور توجهت 4 فرق إسعاف للموقع، وبوصولها تبين وجود حالتي وفاة، و5 إصابات جرى إسعافها ونقلها إلى مستشفى الأمير سلطان العسكري بالطائف.

وذكرت مصادر أن أسرة مكونة من الأب والأم وخمسة أطفال كانت تستقل مركبة “دينّا” كانوا قادمين من اتجاه مكة المكرمة، حيث اصطدمت مركبتهم بإحدى الشاحنات من الخلف، فوقع الحادث الذي أدى لوفاة الأم وابنها وإصابة الباقين.