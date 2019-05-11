شكرا لقرائتكم خبر عن داخل «البقالة».. شاب يرتكب فعلاً صادماً مع فتاة في الدمام والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

ارتكب شاب فعلاً صادماً مع فتاة داخل محل بقالة في مدينة الدمام بالمنطقة الشرقية، بحسب ما أظهر مقطع فيديو تناقله مغردون على موقع “تويتر”.

وأظهر الفيديو الذي وثقته كاميرا البقالة، قيام الشاب بحركة غير أخلاقيه تجاه الفتاة أثناء خروجها من البقالة بعد الانتهاء من دفع حسابها للبائع.

وتسببت الحركة في فزع الفتاة التي سارعت بالخروج من البقالة؛ خوفاً من تطور الأمر، فيما نشر أحد أقاربها فيديو التحرش وطالب بالقبض على المتحرش ومحاسبته.

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يشار إلى أن هذه الواقعة تأتي بعد نحو 24 ساعة من واقعة مماثلة في الخبر، تمثلت في تحرش شاب بفتاة كانت تجلس داخل سيارتها، إلا أن الجهات الأمنية أطاحت بهِ رغم محاولته تغيير ملامحه بحلق لحيته.