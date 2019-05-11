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داخل «البقالة».. شاب يرتكب فعلاً صادماً مع فتاة في الدمام

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إسلام الشحات 0 تبليغ

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

ارتكب شاب فعلاً صادماً مع فتاة داخل محل بقالة في مدينة الدمام بالمنطقة الشرقية، بحسب ما أظهر مقطع فيديو تناقله مغردون على موقع “تويتر”.

وأظهر الفيديو الذي وثقته كاميرا البقالة، قيام الشاب بحركة غير أخلاقيه تجاه الفتاة أثناء خروجها من البقالة بعد الانتهاء من دفع حسابها للبائع.

وتسببت الحركة في فزع الفتاة التي سارعت بالخروج من البقالة؛ خوفاً من تطور الأمر، فيما نشر أحد أقاربها فيديو وطالب بالقبض على المتحرش ومحاسبته.

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يشار إلى أن هذه الواقعة تأتي بعد نحو 24 ساعة من واقعة مماثلة في الخبر، تمثلت في تحرش شاب بفتاة كانت تجلس داخل سيارتها، إلا أن الجهات الأمنية أطاحت بهِ رغم محاولته تغيير ملامحه بحلق لحيته.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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