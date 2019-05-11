شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات «الأرصاد»: الأمطار الرعدية مستمرة على 7 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ماتزال مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات (جازان ، عسير ، الباحة ، مكة المكرمة ، المدينة المنورة، الرياض القصيم ويستمر تأثير العوالق الترابية التي تحد من مدى الرؤية الافقية على منطقة نجران والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية كذلك على الاجزاء الجنوبية من منطقتي الشرقية والرياض.

و أورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية الى شمالية غربية بسرعة16-38 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترونص ، و حالة البحرمتوسط الموج ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية الى شمالية غربية بسرعة 16-38 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.