أمريكا تلوح بنشر صواريخ «باتريوت» في الشرق الأوسط

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وافق وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة باتريك شاناهان، على نشر المزيد من صواريخ "باتريوت" في منطقة الشرق الأوسط لمواجهة "التهديدات المتنامية" الناجمة عن إيران. ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، عن قناة "الحرة" الأمريكية، اليوم الجمعة، تأكيد "شاناهان"، أن الولايات المتحدة متواجدة في الشرق الأوسط لمحاربة الإرهاب وتحقيق الأمن، موضحا أنه من المهم أن تفهم إيران أن أي هجوم على المصالح الأمريكية سيواجه بالرد المناسب.
يأتي هذا القرار بعدما قامت الإدارة الأمريكية بتسريع عملية نشر مجموعة ضاربة من حاملات الطائرات الحربية، وأرسلت قاذفات قنابل إلى المنطقة استعدادا "لهجوم محتمل" من قبل إيران.وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قد حذر طهران أمس من شن أي هجمات ضد المصالح الأمريكية أو حلفاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط،
يأتي هذا القرار بعدما قامت الإدارة الأمريكية بتسريع عملية نشر مجموعة ضاربة من حاملات الطائرات الحربية، وأرسلت قاذفات قنابل إلى المنطقة استعدادا "لهجوم محتمل" من قبل إيران.
وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قد حذر طهران أمس من شن أي هجمات ضد المصالح الأمريكية أو حلفاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، مهددا بأن رد واشنطن سيكون "سريعا وحازما".
من جانبه، قال المتحدث باسم المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني كيوان خسروي إن القوات المسلحة الإيرانية تجري عمليات مراقبة مكثفة لحاملة الطائرات الأمريكية USS Abraham Lincoln، بعد اكتشاف دخولها البحر المتوسط قبل 21 يوما.
ووصف خسروي هذه الخطوة من جانب واشنطن بأنها "استخدام غير متقن لأدوات بالية من أجل التسبب بحرب نفسية ضد إيران"، وفقا لوكالة إيرنا للأنباء.
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