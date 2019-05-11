انت الان تتابع شهيد و30 مصابا في قمع قوات الاحتلال لمظاهرات غزة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

?استشهد مواطن فلسطيني وأصيب 30 آخرون جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي، للمشاركين في مسيرات العودة الكبرى وكسر الحصار اليوم على الحدود الشرقية لقطاع غزة. وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد المواطن عبد الله جمعة عبد العال متأثرا بجروحه التي أصيب بها خلال مسيرات اليوم شرقي رفح جنوب قطاع غزة، مشيرة إلى إصابة 30 مواطنا بجروح مختلفة منهم 4 أطفال ومسعف. وتوافد الآلاف من المواطنين على مخيمات العودة الخمس للمشاركة في جمعة "موحدون في مواجهة صفقة القرن" تلبية لدعوة من الهيئة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار.

ووصل المشاركون إلى خمس نقاط على طول الحدود في (رفح، خان يونس، البريج، غزة، جباليا) للتأكيد على استمرار مسيرات العودة.من جانبها، دعت الهيئة الوطنية جماهير الشعب الفلسطيني للمشاركة الحاشدة بإحياء ذكرى النكبة والهجرة والتشرد الـ 71 والتي ستبلغ ذروتها بفعاليات "العودة وكسر الحصار" والتي ستنطلق من بعد ظهر

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