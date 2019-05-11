أفغانستان.. اغتيال مستشارة برلمانية في هجوم لمسلحين بالعاصمة كابول

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية، اليوم السبت، مقتل مستشارة برلمانية من قبل مسلحين في العاصمة الأفغانية كابول.

وقال المتحدث باسم الداخلية الأفغانية، نصرت رحيمي، في بيان له نقلته وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية، إن مستشارة اللجنة الثقافية في البرلمان الأفغاني مينا مانجال قُتلت إثر إطلاق نار لمجهولين صباح اليوم في حي الشرطة الـ 8 بكابول.

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وأضاف رحيمي أنه يجري التحقيق في الحادثـ، ولم تعلن الجماعات المسلحة أو أي من أفرادها المسئولية عن الحادث حتى الاَن.

ويأتي اغتيال المستشارة مانجال، في إطار هجمات يشنها مسلحون مجهولون مستهدفين نواب برلمانيين، كان آخرها في شهر مارس الماضي عندما تم قتل نائب برلماني سابق عن إقليم أوروزجان الأفغاني.