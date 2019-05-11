أنستقرام يوفر خدمة التسوق بالسعودية والإمارات ولبنان

أعلن تطبيق أنستقرام "Instagram"مطلع الأسبوع الجاري عن توسعه في خدمة الشراء عبر منصته الإلكترونية، بتوفيرها في عدد جديد من الدول بمنطقة الشرق الأوسط، وفقا للعين الإخبارية.

وحسب موقع "ذا فيرج" المختص بأخبار التقنيات، فإنه بداية من الأسبوع الجاري أصبحت خدمة التسوق والشراء عبر أنستقرام متوفرة في كل من السعودية والإمارات ولبنان.

وعبر خاصية الإشارة أو Tags، سيتم الإشارة للعديد من السلع لمستخدمي أنستقرام بالدول الجديدة المضاف لها خدمة التسوق.

كما سيتم الوصل بين حسابات مستخدمي أنستقرام بهذه الدول وبين المواقع الرسمية لهذه السلع على شبكة الإنترنت.

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كما ستظهر أيقونة الشراء الخاصة بأنستقرام، وأيقونة "حقيبة التسوق"، على السلع المخصصة للشراء لجميع المستخدمين بالسعودية والإمارات ولبنان.

وأطلق تطبيق أنستقرام "Instagram" هذه الخدمة للمرة الأولى على مستوى العالم عام 2017.

ومنذ هذا الوقت أصبح هناك 25 مليون حساب تجاري للتسوق عبر أنستقرام Instagram.