4485 سلة رمضانية سعودية للسوريين والفلسطينيين بالأردن ولبنان

السوريون في مخيمات اللجوء يتسلمون حصتهم من السلال (واس)
واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع السلال الغذائية الرمضانية على اللاجئين السوريين في العاصمة الأردنية عمان، حيث بلغ إجمالي المستفيدين من هذه التوزيعات أمس الأول 3262 فردًا بواقع 486 أسرة سورية.
ويأتي هذا المشروع الإغاثي كواحد من المشاريع الإغاثية التي تقدمها المملكة من خلال المركز لتأمين المواد الغذائية الأساسية والتي تلبي احتياج الأسرة لمدة شهر كامل.
وفي اليوم نفسه، وزع المركز 1223 سلة غذائية رمضانية على عائلات النازحين السوريين واللاجئين الفلسطينيين في مخيم البداوي ببلدة سير الضنية في شمال لبنان.
ويأتي ذلك ضمن برامج الدعم الغذائي المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للوقوف مع المحتاجين في شهر رمضان.
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