سامسونج تعلن مستشعر تصوير جديد للكاميرا بدقة "64 ميجابكسل"

دبي - بواسطة محمد فارس © مستشعر سامسونج الجديد مستشعر سامسونج الجديد

كتب - عاصم الأنصاري:

أعلنت شركة سامسونج عن تطويرها مستشعر تصوير للكاميرا بدقة "64 ميجابكسل".

وقالت الشركة في بيان: "تقدم سامسونج إلكترونيكس مستشعر تصوير جديد، حجم البكسل فيه 0.8 ميكرومتر، وهو Samsung ISOCELL Bright GW1 بدقة 64 ميجابكسل".

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وووفق ما ذكرت البوابة العربية للأخبار التقنية، أوضحت "سامسونج" أن مستشعر "ISOCELL Bright GW1" الجديد بدقة "64 ميجابكسل"، يدعم تقنية دمج البكسلات "Tetracell"، الأمر الذي يسمح له بالتقاط صور دقتها "16 ميجابكسل"، عن طريق دمج 4 بكسلات معًا، وبذلك يمكن للحساس التقاط أفضل الصور في ظروف الإضاءة المنخفضة.

وقالت "سامسونج" إن الحساس الجديد يدعم تقنية "Super PD"، وهي تقنية للتركيز التلقائي الطوري العالي الأداء، كما أنه يدعم تسجيل الفيديو بدقة 1080p، وبسرعة 480 إطارًا في الثانية.

ومن المتوقع أن تطلق "سامسونج" مرحلة الإنتاج الشامل في النصف الثاني من العام الحالي.