جنرال إسرائيلي بارز يهدد باستهداف منظومة صواريخ إس-300 في سوريا

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وخلال مقابلة مع صحيفة "معاريف"، هدد الضابط تومير بار، هدد بار "كل بطارية صواريخ تهدّد حريّة نشاطنا وإتمام مهمّتنا من الممكن أن تجد نفسها تتعرض للهجوم".
وأضاف "من غير الصحيح الدخول إلى موضوع إن كانت (منظومة إس 300) تدار من قبل السوريين، أو تحت مراقبة الروس، في كل الحالات علينا أن نتجهّز لأن تكون عملياتيّة في صباح الغد".
© AFP 2019 / Jack Guez
ولفت بار إلى أن مسار تدريب طواقم سوريّة للتعامل مع المنظومة، الذي استمرّ عدّة أشهر، انتهى، "وقد يتطلّب الأمر تدريب طواقم أخرى".
وأضاف بار أن الجيش الإسرائيلي "يعمل لكي لا يكون هنالك حزب الله ثانٍ وميليشيات إيرانيّة في سوريا. نعمل كل ما يجب كي لا يكون وجود إيراني على الأراضي السورية. الإصرار الذي نبديه في هذا الموضوع أتى بنتيجة، لكننا لم نصل للنهاية بعد" على حد قوله.
لكنه لفت إلى أن الإصرار الإيراني على التموضع في سوريا "ما زال مستمرا" وأن "طهران لن تتنازل بسهولة".
وفي سياق ذي صلة، قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي إننا سنعمل كل ما بوسعنا من أجل أن يكون الجيش على أتم استعداد وجاهزية لمواجهة أي طارئ محتمل.
وحسب قناة "كان" أشار كوخافي خلال حفل توزيع أوسمة على جنود الجيش المتفوقين إلى أن الجيش يواصل استعداداته ليكون ملائما للتكيف مع التغييرات الحاصلة.
وأوضح أن الجيش يعمل ليلا ونهارا على اختلاف الأذرع والألوية لضمان أمن "إسرائيل" ومواطنيها.
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