- 1/2
- 2/2
وأفادت قناة "المسيرة"، الناطقة باسم "أنصار الله"، بأن مقاتلي الجماعة نفذوا عملية هجومية على مواقع للجيش في منطقة سلبة بمديرية خب والشعف شرق الجوف.
© AP Photo / Hani Mohammed
وفي السياق، نصبت وحدة الهندسة التابعة لـ"أنصار الله" كمائن للجيش بعبوات ناسفة في جبهتي صبرين والخليفين بمديرية خب والشعف.
ووفقا لـ"أنصار الله"، أوقعت الكمائن العديد من القتلى والجرحى في صفوف الجيش.
على صعيد مستجدات المواجهات على الحدود اليمنية السعودية، شنت جماعة "أنصار الله" عملية إغارة على موقع تتمركز فيه قوات يمنية في الطلعة بقطاع نجران جنوب غربي السعودية، خلفت قتلى وجرحى من العسكريين اليمنيين، بحسب "المسيرة".
والعمليات العسكرية في الجوف تمثل جانبا من معارك تتواصل، منذ 26 مارس/ آذار 2015، بين الجيش اليمني وقوات تحالف عسكري عربي تقوده السعودية من جهة وبين "الحوثيين" من جهة أخرى.
وبفعل المعارك المتواصلة، يعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ قتل وجرح الآلاف بحسب الأمم المتحدة، كما يحتاج 22 مليون شخص، أي نحو 75% من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم القادمة.
كانت هذه تفاصيل خبر عملية هجومية لـ"أنصار الله" على مواقع للجيش شرقي الجوف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.